Звездный Городок отпраздновал 58-летие

29 мая состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина. В поселке прошел праздничный концерт и велопробег.

Звездный Городок — поселок городского типа, образующий закрытое административно-территориальное образование, расположенное в 25 км к северо-востоку от Москвы. На территории Звездного Городка расположен Центр подготовки космонавтов, где проходит подготовка к полетам в космос.

История Звездного Городка началась в 1960 году, когда было принято решение о создании научного центра по подготовке человека к космическим полетам. Первые дома в поселке были построены в 1964 году. «Звездным» городок официально называется с 1968 года. Это название предложил сам Юрий Гагарин.

«Для нас это родной городок, в который мы приехали сюда. Сначала жили в общежитии, потом получили квартиру. Здесь начиналось мое становление, как космонавта. Началось с отбора в отряд космонавтов. Отсюда я уходил в свои четыре полета и сюда же возвращался, буквально чуть больше месяца назад. Поэтому для нас, это родной город», — рассказал российский космонавт, Герой России Антон Шкаплеров.

Российский космонавт, Герой России Олег Новицкий подчеркнул, что этот поселок — особенное место для каждого космонавта.

«Мне кажется, это такое святое место, откуда начинался путь в космос. Здесь живут очень много профессионалов, инструкторов, которые готовили еще первый отряд. Поэтому мы с таким благоговением относимся к этой земле, к этому месту. Стараемся поддерживать все традиции и быть достойными жителями Звездного Городка», — сказал Новицкий.

Ко Дню города команда Звездного Городка подготовилась так, чтобы и гостям, и жителям было интересно. Спортивная школа «Галактика» провела велопробег по главным улицам Звездного Городка.

Праздничные мероприятия проходили на двух площадках. На озере прошла десятая юбилейная «Звездная рыбалка» с летчиками-космонавтами, здесь же провели мастер-классы по рыбной ловле для детей. Основное торжество прошло на площади у Дома космонавтов.