Звездный Городок отметил 100 лет со дня рождения Героя СССР Берегового

Сто лет со дня рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Георгия Берегового отметили в Звездном Городке.

Дочь Берегового Людмила Елисеева показала фотографии из семейного архива и рассказала о его боевом и трудовом пути. Она также с теплотой вспомнила, каким он был отцом.

«С детства какие-то маскарадные костюмы. Он всегда помогал их воплощать в жизнь мне и брату. Это всегда целое действо. Это подготовка к какому-то карнавалу или празднику. Он такой был человек веселый и интересующийся. Ему было интересно жить», — поделилась Елисеева.

Георгий Береговой — заслуженный летчик-испытатель СССР и единственный человек, удостоенный своей первой звезды Героя Советского Союза за мужество в годы Великой Отечественной войны, а второй — за полет в космос. Именно тому полету художница концептуального искусства Ярослава Потапова посвятила свою картину, которую подарила семье Берегового.

«Это плакатная живопись современного направления. Здесь есть лейбл Берегового, на котором есть краткая информация о его деятельности, то есть первый полет в 1968 году, что он был летчиком-испытателем, и то, что он был космонавтом», — рассказала она.

На торжественном собрании, посвященном юбилею, друзья и сослуживцы Берегового вспомнили совместную работу с ним, рассказали истории из жизни. Многие назвали Берегового другом и учителем для сотен космонавтов, прошедших обучение в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

«В три космических полета он меня проводил. Я еще дублером был. А потом так получилось, что после третьего полета меня назначили его заместителем. Я был начальником политотдела ЦПК, и для меня это было счастье», — вспомнил советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук.

Летчик-испытатель поставил на крыло многие авиационные разработки. Почти 15 лет Береговой был начальником Центра подготовки космонавтов и воспитал целую плеяду покорителей космоса. А еще он участвовал в строительстве Звездного Городка.

«Тот высокий уровень комфортной городской среды, который поднял Георгий Тимофеевич, продолжал Петр Ильич, и сейчас является высоким уровнем развития. И поистине Звездный Городок можно считать территорией космических перемен», — заявил глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

В честь 100-летия со дня рождения Береговому присвоили посмертно звание «Почетный гражданин Звездного Городка». В этот же день творческие коллективы Дома космонавтов организовали концерт.