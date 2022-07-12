Звезды футбола сыграют с дворовыми командами Лобни 16 июля

Легенды российского футбола вновь сразятся с жителями подмосковных городов. Шестой матч по проекту губернатора Андрей Воробьева «Выходи во двор» состоится в Лобне 16 июля.

Профессионалы встретятся с любителями на стадионе «Москвич». Участие примут именитые футболисты — Дмитрий Аленичев, Евгений Алдонин, Василий Иванов, Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко и Константин Головской, воспитанники местной спортивной школы и местные жители. В качестве тренера выступит Валерий Гладилин, а комментировать игру будут депутат Мособлдумы Олег Жлобов и телеведущий Виктор Гусев.

Программа начнется в 10:00. После сбора гостей, в 11:00, пройдут мастер-классы и мини-игры в формате 5 на 5. Кульминационный гала-матч состоится в 12:00.

Источник фото: телеканал «360»

Прошедшие мероприятия из серии «Выходи во двор» собрали в других городах более 15 тысяч зрителей. Самая масштабная из них состоялась в Балашихе — посмотреть на игру пришли более пяти тысяч человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные мероприятия пройдут в Подмосковье этим летом.