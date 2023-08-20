Подмосковье 20 августа 2023, 00:03 Звездные футболисты обыграли любительскую сборную Домодедова в девятом матче проекта «Выходи во двор» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В девятом матче летней серии проекта «Выходи во двор» звездные футболисты обыграли любительскую сборную Домодедова со счетом 4:3. Эта победа стала для Легенд седьмой по счету в этом сезоне, в двух матчах зафиксировали ничью.

«Летний сезон проекта „Выходи во двор“ в Московской области продолжается. Легенды впервые приехали в Домодедово, где их долго ждали. И сегодня здесь сразу два события: матч приурочен к открытию стадиона „Авиатор“, на котором провели масштабное обновление: натуральное покрытие заменили на искусственное с устройством дренажной системы, оборудовали легкоатлетические беговые дорожки и баскетбольную площадку с резиновым покрытием и обновили систему освещения», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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За коллектив «Легенды футбола» в Домодедове выступили Дмитрий Аленичев, Василий Иванов, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Андрей Тихонов и Евгений Алдонин, ворота защищал Александр Филимонов. Тренирует команду Валерий Гладилин.

Капитан Легенд Дмитрий Аленичев выразил благодарность в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева за создание проекта, который проходит второй год подряд. Также он обратил внимание на высокое качество футбольного поля.

«В каждом городе Подмосковья есть талантливые ребята. Самое главное — это раскрыть их талант. Хотелось бы, чтобы они полюбили футбол и в будущем добились результата», — поделился Дмитрий Аленичев.

По итогам зрительского голосования лучшим игроком звездного коллектива признали Андрея Тихонова, а среди футболистов местной команды отличился Алексей Тринитацкий. Следующая игра «Легенд футбола» пройдет в Красногорске 20 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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