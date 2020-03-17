Звезда ТikТоk подмосковный ворон Флоки сказал первое слово

Знаменитый в социальной сети ТikТоk ворон по имени Флоки сказал первое слово. И слово было: «Гав». Живет удивительная птица в Коломне. За тем, как Флоки учится говорить, наблюдают девять тысяч подписчиков.

Со своим учителем русского языка ворон познакомился в апреле прошлого года. С тех пор и не расставались. Русским языком Флоки занимается по два часа в день.

Скоро у пернатого блогера день рождения. 1 апреля Флоки исполнится год. Его учитель пообещал, что ворон обязательно порадует своих подписчиков и скажет еще много новых слов.

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