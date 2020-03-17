    17 марта 2020, 17:52

    Звезда ТikТоk подмосковный ворон Флоки сказал первое слово

    Алена Собкалова, Екатерина Бутовская

    Знаменитый в социальной сети ТikТоk ворон по имени Флоки сказал первое слово. И слово было: «Гав». Живет удивительная птица в Коломне. За тем, как Флоки учится говорить, наблюдают девять тысяч подписчиков.

    Со своим учителем русского языка ворон познакомился в апреле прошлого года. С тех пор и не расставались. Русским языком Флоки занимается по два часа в день.

    Скоро у пернатого блогера день рождения. 1 апреля Флоки исполнится год. Его учитель пообещал, что ворон обязательно порадует своих подписчиков и скажет еще много новых слов.

    Подробности смотрите в сюжете канала «360».