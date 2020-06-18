Звенигородскому историко-архитектурному художественному музею исполнилось 100 лет

Сегодня исполнилось 100 лет Звенигородскому историко-архитектурному художественному музею. Ровно век назад, в день открытия музея, состоялся концерт с участием артистов Большого театра и показательные раскопки славянского кургана XI века, расположенные на территории усадьбы Введенское, недалеко от Звенигорода.

Первоначальная коллекция музея складывалась из коллекций дворянских имений близ Звенигорода — Вяземы, Кораллово, Ильинское, Усово, Ершово и других.

В 1922 году музей во Введенском был объединен с музеем церковной живописи и архитектуры XVII столетия, находившимся на территории закрытого в 1919 году Саввино-Сторожевского монастыря. Объединенный музей получил название «Саввино-Звенигородский художественно-исторический музей».

В новом музее первоначально было всего два сотрудника: заведующий Владимир Захарович Метельский и хранитель Александр Христофорович Максимов.

Основу собрания древнерусской живописи музея составляет иконостас Рождественского собора монастыря, созданный в середине XVII века. Сейчас его можно увидеть на своем месте — в соборе. Иконостас был возвращен в главный монастырский храм в 1998 году в рамках празднования 600-летия основания Сторожевской обители.

В 1995 году Саввино-Сторожевский монастырь был возрожден, после чего ему было передано большинство музейных зданий. Сейчас на территории монастыря музею принадлежит всего несколько зданий, важнейшие из которых — Царицыны палаты XVII века.

Сегодня музей закрыт для посетителей до разрешения Роспотребнадзора. Основные мероприятия по празднованию 100-летия музея состоятся в сентябре.