Подмосковье 17 ноября 2023, 19:52 Звенигородский шпажист завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях пресс-служба звенигородского училища олимпийского резерва

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Дмитрий Швелидзе из Звенигорода стал призером всероссийских соревнований по фехтованию. Он стал единственным призером из Подмосковья среди мужчин.

Состязания прошли в Москве на «Чкалов Арене». За победу на сражались почти 1,5 тысячи шпажистов, из них 11 спортсменов — из Звенигородского училища олимпийского резерва.

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В мужском зачете первое и второе место заняли представители столицы.

Сезон по фехтованию продолжится 16 ноября в Барнауле. Далее эстафету подхватит Санкт-Петербург — 24 ноября.

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