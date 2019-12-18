Звенигородский манеж отреставрируют к декабрю 2020 года

Новое культурное пространство появится в Звенигороде: к декабрю 2020 года завершатся реставрационные работы звенигородского манежа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Звенигородский манеж — это часть Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, который расположен на территории Саввино-Сторожевского монастыря. Сейчас музей располагает всего одним экспозиционным помещением — это Царицыны палаты (площадью 308 м²), построенные в середине XVII века, представляющие собой небольшое здание из нескольких маленьких залов, разделенных на три части. В них организована постоянная экспозиция по истории города, выставка «Покои боярыни», рассказывающая о быте знатной женщины в XVII столетии, и помещение для временных выставок.

На такой скромной площади у музея не было возможностей для развития. В 2007 году ему в собственность передали здание, построенное в первой половине XIX века и служившее то винным складом, то казармой для воинских подразделений, то манежем, то театром, то кинотеатром.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов назвал звенигородской манеж важным историческим объектом. Это редкий памятник уездной архитектуры того времени и единственное здание подобного рода в Подмосковье.

«Манеж не используется с 2003 года — с тех пор здание отключено от коммуникаций и постепенно приходит в упадок. В 2007 году его передали Звенигородскому музею, но финансирования не было, здание практически не обслуживалось. Вопрос сдвинулся с мертвой точки в этом году. В ноябре подрядчик огородил территорию. Ему предстоит вывезти мусор и завалы, демонтировать бетонные конструкции колец», — рассказал Андрей Иванов.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

По словам главы муниципалитета, основные реставрационные работы начнутся в следующем году и завершатся до декабря 2020-го. Будут частично демонтированы обшивка потолков, кирпичные перегородки и проведены другие подготовительные работы.

«Реставрация позволит воссоздать исторический вид манежа и возродить в городе достопримечательность, которая является не только достоянием города, но и одной из главных точек притяжения в туристическом кластере „Манеж — городок — монастырь“», — подчеркнул глава Одинцовского округа.

Специалистам предстоит воссоздать основания, фундаменты, кладки, ограждающие конструкции и распорные системы, конструкции и детали из дерева и камней, декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку и архитектурно-лепной декор.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Здание манежа построили в 1830 году, оно считается самым старым кирпичным зданием в городе. Изначально предназначалось для соляных складов, затем его перестроили под непосредственно манеж и казармы. Последняя реконструкция была произведена в 60-е годы XX века. Тогда по центру (со стороны улицы Некрасова) пристроили входную группу. Сначала в обновленном манеже открыли театр, а затем двузальный кинотеатр.

Местные жители очень высоко оценивают значимость Звенигородского музея и всего комплекса Саввино-Сторожевского монастыря. Местная жительница Светлана Николаева назвала предстоящую реставрацию манежа радостной новостью.

«Я думаю, что все наши жители чтят и гордятся той частицей истории, которая собрана в музее. Музей претерпевал много гонений и ущемлений, и большая заслуга сотрудников, что им удалось сохранить уникальную коллекцию до сегодняшнего дня. Отреставрированное здание манежа станет настоящим культурным центром нашего города», — высказала уверенность Светлана Николаева.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

После окончания реставрационных работ в обновленном здании разместится новый корпус Звенигородского музея — современное и высокотехнологичное пространство с небольшим кафе, читальным залом, помещением для лекций и мастер-классов.