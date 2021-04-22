Ногинску присвоили звание населенного пункта воинской доблести

Почетное звание населенного пункта воинской доблести присвоили Ногинску. Закон приняли на 145-м заседании Мособлдумы.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин рассказал, что это решение имеет большое значение для жителей.

До сих пор в городе можно обнаружить остатки противотанкового рва, который люди делали по мере приближения врага. Ногинчане проявили отвагу, свойственную советскому народу Игорь Сухин.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в боях Ногинск потерял около 15 тысяч жителей.

«А это огромная жертва для города с численностью 80 тысяч человек в те годы. Такой подвиг не забывается. И присвоение звания — тому подтверждение», — сказал он.

Спикер добавил, что Ногинск стоит в одном ряду со многими городами Подмосковья, жители которых проявили на войне непоколебимые стойкость, мужество и самоотверженность.