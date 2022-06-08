Звание «Мать-героиня» захотели вручить 35 многодетным жительницам Подмосковья

Порядка 35 женщин из Московской области, которые суммарно воспитывают более 370 детей, могут претендовать на получение звания «Мать-героиня» в случае его утверждения.

Депутаты Госдумы намерены восстановить звание «Мать-героиня» для многодетных женщин. Эта инициатива была ранее поддержана Президентом страны, он также предложил выплачивать таким семьям по одному миллиону рублей. Законопроект уже разрабатывают в «Единой России».

«Мы понимаем, что большая многодетная семья — это не только счастье, но и огромная ответственность. И наша задача — обеспечить таким семьям всестороннюю помощь, чтобы они ощущали себя социально защищенными. Введение звания позволит семьям рассчитывать и на дополнительную поддержку», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Брынцалов также отметил, что всего в Московской области проживает более 98 тысяч многодетных семей.

«Для них предусмотрены различные выплаты, льготы, компенсации. Мособлдума совместно с правительством области всегда ищет возможности для того, чтобы ввести дополнительные меры поддержки семей», — отметил председатель областной думы.