Зубры, страусы и хаски: каких животных можно встретить в Подмосковье

Вопрос о том, где посмотреть животных в Московской области, является одним из самых популярных в поисковых системах интернета. Корреспондент «360» совершил двухдневную экскурсию по Подмосковью и пообщался со страусами, лошадьми, хаски и зубрами. И все это только в одном Серпуховском городском округе.

Первая остановка стала ферма «Русский страус». Она существует уже 20 лет. Однажды группа молодых людей путешествовала по Европе, и в Португалии попала на экскурсию на страусиную ферму. После этого у них возникла идея создать подобное и у себя на родине. Помимо общения с необычными птицами, гостям предлагают попробовать омлет из страусиных яиц. Весят они от 1,2 до 2,5 килограмма и по объему включают в себя в среднем 25 куриных яиц.

Следующий пункт назначения — конно-спортивный клуб «Петрухино». Там можно покататься на лошадях. Каждая лошадка в день проводит одно или два занятия. Для нее это тоже полезно, поскольку животному нужна постоянная работа.

А в питомнике хаски предлагают испытать более экзотический вид передвижения — езду на собачьих упряжках. По словам владельца питомника Вадима Бодрова, в день псы накатывают до 25 километров.

«Пробеги в среднем составляют где-то 15 километров. А сейчас наплыв пассажиров, приходится проходить с посетителями и 25 километров. А это нагрузка», — рассказал собаковод.

И, конечно, путешественникам нельзя пропустить экскурсию в Приокско-Террасном заповеднике. Там туристы больше всего надеются на встречу с зубрами. Долгое время эти животные находились на грани исчезновения, но ученым удалось спасти их от вымирания.

В округе несколько интересных ресторанов. В одном из них производят пиво по собственным рецептам, а другой удивляет посетителей необычными блюдами и рассчитывает однажды получить звезду «Мишлен».