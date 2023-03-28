28 марта 2023, 12:57
Зрительный зал отремонтируют в драмтеатре Истры
Один из старейших драматических театров Подмосковья находится в Истре. Сейчас он готовится к обновлению — там отремонтируют зрительный зал.
В зрительном зале Истринского драмтеатра поменяют сиденья и проведут ремонтные работы. А пока актеры готовят новый спектакль «Слуга двух господ». Премьеру можно будет посмотреть уже в обновленном зале.
Реклама
«Более 300 спектаклей было проведено за год. И каждый спектакль — это всегда аншлаг. О чем это говорит? Это говорит, конечно, о качестве постановок, о замечательной игре наших актеров. <…> Я знаю, что наш театр — это одна большая семья», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Глава округа поздравила всех актеров, режиссеров и других сотрудников с Днем театра, который отмечают во всем мире 27 марта. Она вручила благодарственное письмо и памятный подарок заведующему производственной мастерской театра Олегу Халимонову.
Татьяна Витушева также пообщалась с художественным руководителем театра и передала подарок для всего коллектива. Недавно труппа отличилась на международном фестивале «Театральные ассамблеи», получив дипломом лауреата I степени.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Истра
Театры
Реклама
Реклама