Подмосковье 28 марта 2023, 12:57 Зрительный зал отремонтируют в драмтеатре Истры

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Один из старейших драматических театров Подмосковья находится в Истре. Сейчас он готовится к обновлению — там отремонтируют зрительный зал.

В зрительном зале Истринского драмтеатра поменяют сиденья и проведут ремонтные работы. А пока актеры готовят новый спектакль «Слуга двух господ». Премьеру можно будет посмотреть уже в обновленном зале.

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«Более 300 спектаклей было проведено за год. И каждый спектакль — это всегда аншлаг. О чем это говорит? Это говорит, конечно, о качестве постановок, о замечательной игре наших актеров. <…> Я знаю, что наш театр — это одна большая семья», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Глава округа поздравила всех актеров, режиссеров и других сотрудников с Днем театра, который отмечают во всем мире 27 марта. Она вручила благодарственное письмо и памятный подарок заведующему производственной мастерской театра Олегу Халимонову.

Татьяна Витушева также пообщалась с художественным руководителем театра и передала подарок для всего коллектива. Недавно труппа отличилась на международном фестивале «Театральные ассамблеи», получив дипломом лауреата I степени.

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