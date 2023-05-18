Подмосковье 18 мая 2023, 20:35 Зрителям театрального фестиваля «Мелиховская весна» в Чехове покажут 20 спектаклей

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В усадьбе «Мелихово» в Чехове 19 мая стартует ежегодный международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Зрителям покажут 20 постановок. Об этом в эфире «Области перемен» рассказала гендиректор литературно-мемориального музея-заповедника Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева. Другие гости программы — директор музея-заповедника Чайковского Игорь Корнилов и председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев — рассказали о фестивале искусств в Клину и изменениях в закон о продлении срока выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам до 30 июня.

Мера поддержки для детей-сирот Подмосковья

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В этом году в Московской области ввели новую меру поддержки для детей-сирот — жилищный сертификат. Свои квартиру с начала года получили 120 человек.

Депутаты Мособлдумы продлили срок выдачи сертификатов до 30 июня. Одно из условий получения сертификата — достижение 18-летнего возраста. Квартиру выбирает обладатель сертификата. В будущем меру поддержки собираются продлить на 2024 год.

«Одной из самых главных мер поддержки детей-сирот является предоставление им жилья при достижении совершеннолетия. Раньше этот вопрос решался за счет приобретения квартир. Наш комитет выступил с законодательной инициативой ввести новую форму поддержки — сертификат. Сто процентов детей-сирот обеспечиваются жильем, этот сертификат дал возможность детям получить социальную выплату для приобретения жилья в собственность», — сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Театральный фестиваль в Чехове

В подмосковной усадьбе «Мелихово» 19 мая откроется ежегодный международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В этом году руководителем «Мелиховской весны» стал художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский.

Проект Хабенского «Ландшафтный театр» откроет серию из 20 спектаклей. Их отобрали из 75 заявок театралов. Фестиваль по-прежнему носит статус международного.

В программу включили спектакль на языке жестов и вечер памяти актера Олега Ефремова. В рамках «Мелиховской весны» проходит специальная программа «Чехов+», посвященная еще одному автору. И в этом году им стал Александр Островский.

«Мы в полной боевой готовности, завершаем подготовительные мероприятия. Все в штатном режиме, все успеем. Участие Константина Хабенского повлияло на программу фестиваля, наши зрители увидят очень разные спектакли, все они будут интересными и знаковыми», — сообщил гендиректор литературно-мемориального музея-заповедника Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева.

Фестиваль искусств в Клину

Девятый международный фестиваль искусств Чайковского в Клину в этом году пройдет с 23 июня по 2 июля. Уже 7 мая, в день рождения композитора, открылась онлайн-продажа билетов. Спустя 10 дней билеты почти полностью распродали.

Фестиваль имеет большое значение для культурной жизни Московской области и способствует развитию туризма в регионе в целом. Мероприятие будет проходить при поддержке министерства культуры региона.

«Несколько вещей влияют на популярность фестиваля, например имя Чайковского. Фестиваль стал уже устойчивой традицией, и это всегда очень яркая и необычная программа. Каждый год придумываем какие-то вещи, чтобы заинтересовать новую категорию наших зрителей», — сообщил директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского Игорь Корнилов.

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