Щелковский театр представил зрителям премьерный спектакль «Визит старой дамы»

Театрально-концертный центр «Щелковский театр» представил очередную премьеру сезона. Зрителям показали спектакль «Визит старой дамы» по пьесе драматурга Фридриха Дюрренматта.

В главной роли на сцене предстала актриса Светлана Липницкая. Она отметила, что для каждой роли она отыскивает подходящую интонацию из своего прошлого.

Сам сюжет рассказывает о возвращении город Гюлен уроженки Клары Цаханассьян. Разбогатевшая миллиардерша обещает землякам огромную награду, но за это жителям нужно расправиться с ее давним обидчиком.

Каждый окажется перед выбором: стать ли предателем и палачом в обмен на процветание или сохранить остатки гуманности. Для Щелковского театра это не только премьера, но и дебют режиссера Екатерины Кузиной.

«Эта пьеса из числа тех, что вне времени и вне обстоятельств. Она про про людей, про идеалы, про пороки. Это тема всегда вечная. Поэтому, выбирая материал для постановки, эта она меня заинтересовала. Я решила попробовать», — поделилась она.

В исполнении актеров театра сюжет звучит по новому. Зрители, даже те, кто знаком с содержанием пьесы, завороженно следили за развитием событий на сцене.

«Это шестой премьерный спектакль в нашем репертуаре в этом году. За сезон мы планируем поставить восемь постановок, поэтому у нас ожидается еще две премьеры», — рассказала директор Театрально-концертного центра «Щелковский театр» Светлана Хворова.

Всего в репертуаре труппы 41 постановка, как для детей, так и для взрослых. Свой новый проект коллектив готов показывать на различных конкурсах и фестивалях.