Новогодний спектакль представили юным зрителям из Электростали

Настоящая драма развернулась на сцене культурного центра «Октябрь» городского округа Электросталь. Злодеи украли елку и заперли Деда Мороза под замком. Празднование Нового года под угрозой. На празднике «Елка главы» юным зрителям представили спектакль «Новогодние приключения Оли в Зазеркалье».

За происходящим внимательно следили более 200 мальчиков и девочек. Это отличники учебы и ребята из многодетных семей.

«Это очень добрая сказка, которая показывает нашим детям, конечно же, что добро всегда главнее. И Новый год будет, и новое счастье», — рассказала директор культурного центра «Октябрь» Елена Плыкина.

На пути у главной героини много испытаний. Ей надо справиться с кознями Асырка, который взял в плен Деда Мороза, а еще нужно одолеть королеву Анидаг. Главного отрицательного персонажа сыграла Алена Климашова.

«Есть где разгуляться, где зонтиком по сцене стукнуть, но внутреннее какое-то противоречие присутствует, потому что думаешь ну как же так можно: у детей елочку украсть», — поделилась актриса впечатлениями о своей героине.

Премьеру готовили почти четыре месяца. В постановке приняли участие более 30 человек. На сцену вышли акробаты и танцоры. Самому юному артисту всего шесть лет, а самому опытному уже 60. Костюмы сшили сами, декорации — тоже дело рук местных умельцев. Слова, стихи и даже рэп — все собственного сочинения.

Как и бывает в сказке добро победило зло. Деда Мороза освободили из заточения, на новогодней елке зажгли огни, а зрителям вручили сладкие подарки.

Показывать спектакль будут до конца года, а еще в январе. В общей сложности добрую сказку про Олю увидят около трех тысяч зрителей.