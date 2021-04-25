«Зрители в слезах от смеха». Команда КВН из Королева стала победителем 1/8 финала Высшей лиги

Команда КВН из Королева стала победителем четвертой игры 1/8 финала юбилейного, 60-го сезона Высшей лиги КВН. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Весело и талантливо — зрители в слезах от смеха, жюри в восторге от выступления! Команда из Королева „Имени меня“ стала победителем четвертой игры 1/8 финала юбилейного, 60-го сезона Высшей лиги КВН», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что по итогам конкурсов «Приветствие», «Ситуация» и «Музыкальное домашнее задание» команда набрала 14,8 балла и опередила на 1/10 команду «Росы» из Нижнего Новгорода.

Источник фото: пресс-служба губернатора Андрея Воробьева

Команда «Имени меня» попала в Высшую лигу по итогам сочинского фестиваля КиВиН-2021. Из 350 команд, приехавших на черноморское побережье, было отобрано только 25. Пресс-служба пожелала успехов кавээнщикам в четвертьфинале.

В конце марта стало известно, что бывший лидер команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев будет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Он баллотируется от партии «Новые люди» от Москвы.