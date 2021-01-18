18 января 2021, 17:38
Зрителей пустят на матчи КХЛ в Подмосковье
Положительного ответа от подмосковного управления Роспотребнадзора ожидает Министерство физической культуры и спорта Московской области по допуску зрителей на матчи Континентальной хоккейной лиги. Об этом в беседе с ТАСС заявил министр спорта региона Роман Терюшков.
Он подчеркнул, что на трибунах заполнят не более 20−25% от общего количества мест. При этом все болельщики должны соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.
«Официальное письмо с разрешением мы получим в ближайшее время», — заявил министр.
Власти Московской области ввели запрет на посещение спортивных мероприятий 21 октября в рамках борьбы с распространением коронавируса.
С 14 декабря это ограничение сняли. Болельщикам разрешили приходить на соревнования, но с соблюдением ряда требований.
Но, несмотря на разрешение, матчи чемпионатов Континентальной хоккейной лиги, Молодежной хоккейной лили, а также игры баскетбольной Евролиги проходят без зрителей.