Эксклюзив 28 января 2023, 19:34 Зов сердца. Волонтеры из Подмосковья привезли бойцам СВО продукты, теплую одежду и посылки от родных Волонтеры из Подмосковья привезли бойцам СВО продукты, теплую одежду и адресные посылки Телеканал «360»

Читать 360tv в

Волонтеры из Подмосковья — «Гуманитарный батальон» — почти с самого начала спецоперации ездят в Донбасс каждый месяц. Привозят бойцам одежду, продукты, полезные вещи и посылки от близких.

В новогодние праздники благодаря волонтерам в зоне спецоперации смогли встретиться отец и сын: житель Раменского Виктор прибыл в Донбасс вместе с «Гуманитарным батальоном» и теперь ездит туда постоянно — и добрые дела совершает, и с сыном проводит несколько часов, пока его подразделению передают гуманитарную помощь.

Реклама

«Даже пять минут здесь находишься — все равно приятно со своим близким, родным повстречаться, пообниматься, поцеловаться. Хотя бы на месяц заряд бодрости, что сын рядом», — признался Виктор.

На этот раз волонтеры приехали в Запорожскую область.

«Мы привезли в Запорожье к ребятам частичку тепла из дома», — отметила основатель «Гуманитарного батальона» Пелагея Стерлигова.

Родители сослуживцев Виктора тоже передали через него посылки и слова поддержки для бойцов.

Волонтеры находятся в постоянном контакте с подразделениями — можно сказать, берут гуманитарную опеку над ребятами. Везут гумпомощь в соответствии с их просьбами. Проблемы бывают специфическими — например, однажды потребовалась отрава для расплодившихся мышей. Бойцы утверждают, что волонтеры их «балуют».

Волонтеров, впрочем, тоже встречают с почетом — и чаем напоили, и помогли достать и разгрузить забуксовавшую в грязи машину.

В подготовке гуманитарного груза участвуют несколько тысяч человек со всей России, но приезжают в зону СВО только самые смелые. В этот раз таких 16 человек.

К 12-й поездке у «Гуманитарного батальона» накопился немалый опыт.

«Организацию основали в марте, чтобы помочь своим ребятам на передовой. Раз в месяц приезжаем. Поначалу своими силами старались организовать гуманитарку, потом сбор объявили. Сначала по тонне возили, сейчас уже по 10-15. В этот раз привезли 13. Сейчас помогаем в основном мобилизованным и адресные посылки передаем», — поделился волонтер, основатель «Гуманитарного батальона» Михаил.

В этот раз в Донбасс впервые приехала волонтер Полина Шапкина. Раньше помогала дистанционно — материалами, трудом, — но хотела увидеть все своими глазами. Увидела, сделала важные выводы. И так происходит, пожалуй, с каждым приезжающим. Все понимают: случиться может все что угодно — но все равно едут, чтобы приложить руку к важному общему делу.

В Запорожскую область с ребятами приехал писатель и доброволец Владлен Татарский. Он защищал родную землю и по себе знает, что такое приезды волонтеров.

«Ребята молодцы — такое христианское рвение: мало того что грузы доставляют, еще и адресные посылки. Нужно иметь колоссальное терпение, чтобы ехать через поля, когда рядом противник, и доставлять посылку, которую передали родители, любимая, друзья. Редко кто этим занимается — очень нервно», — отметил Татарский.

Военные признались, что очень ценят такую самоотверженность. Мобилизованный из Истры, оценивая труд волонтеров и журналистов в зоне спецоперации, с восхищением признался: «Не знаю, как вы это делаете».

Первую передачу помощи на сегодня организовали в Сватово. Разгрузились быстро, поехали дальше. В одном из пунктов возникло опасное препятствие: самый молодой волонтер группы, Алексей, заметил мину. Пришлось искать саперов, которые ее обезвредят. Получилась не только гуманитарная помощь, но и спасение жизней.

Алексей приехал в зону СВО во второй раз. Говорит, исключительно по зову сердца, а не ради того, чтобы хвалили.

На следующий день волонтеры отправились в Кременную — одну из самых горячих точек в ЛНР. Проехали разбитые мосты, разрушенный Северодонецк, который только приходит в себя после отхода украинской армии.

В этот раз помощь передали на ремонтной базе.

Сегодня бойцам отгрузили продукты, одежду, теплые стельки, средства гигиены, печки и, конечно, детские письма.