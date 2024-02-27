Подмосковье 27 февраля 2024, 16:03 Зоозащитница из Шаховской начала поиски нового дома для спасенного кота Татьяна Рунова

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Зоозащитница из Шаховской Ирина Котенева недавно спасла бездомного кота, которому сделали операцию. Теперь животному ищут новый дом и хозяев, которые смогут позаботиться о нем.

Котик, у которого осталось только три лапки, проявляет себя как очень милый, ласковый и игривый питомец. Зооволонтер Ирина Котенева поделилась историей о его находке возле налоговой в Волоколамске. У него были серьезные проблемы с лапой, поэтому было принято решение ее удалить.

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После операции и кастрации кот попал под опеку ветеринарной клиники. Как только он восстановился, его временным убежищем стала квартира Ирины Котеневой. Сейчас активно ведется поиск нового дома.

«Кот нежный, ласковый, очень тактильный. Дружит с другими животными, даже с собаками. По моим ощущениям, ему не больше двух лет, потому что он очень игривый, как маленький ребенок», — поделилась Ирина Котенева.

Татьяна Рунова

Последние пять лет Ирина активно занимается спасением кошек и собак, находя для них новые дома. Ее главная цель сегодня — снять помещение в пределах Шаховской для создания условий для ухода и содержания множества животных, нуждающихся в помощи и заботе.

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