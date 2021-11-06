Зоозащитники в Подольске взяли одинокого лебедя под свое крыло

Одинокого лебедя заметили на реке Пахре в Подольске. Зоозащитники организовали для него ежедневную кормежку и ожидают разрешения администрации на отлов птицы. Об этом сообщили на странице общества защиты животных «ЗооЩит» в соцсети «ВКонтакте».

Зоозащитникам поступило четыре обращения в связи с появлением лебедя на Пахре. Они взялись ему помочь, но на отлов краснокнижной птицы нужно получить разрешение администрации городского округа. Они надеются, что этот вопрос решится в понедельник.

Место, где лебедю окажут качественную медпомощь и реабилитацию, уже подобрали. Птицу передадут в Центр помощи защиты животных. Но сначала лебедя нужно отловить, а этим должны будут заняться специалисты МЧС, чтобы не навредить пернатому. А пока лебедя кормят морковью и зерном.

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