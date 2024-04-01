Подмосковье 01 апреля 2024, 13:09 Зоозащитники из Каширы обратились в полицию с просьбой спасти истощенных собак Андрей Семибратов

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Коллективное заявление в полицию на ненадлежащее содержание собак написали зоозащитники из Каширы. По их словам, любительница породистых животных довела до истощения нескольких питомцев.

Две недели назад местным жителям случайно удалось заснять собак во дворе дома женщины по имени Надежда в Кашире. Животные выглядели истощенными и неухоженными, болезненными на вид.

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Волонтер Оксана Горбатова выложила фото на своей странице в социальной сети. Заводчица из Твери Наталья Татаринцева узнала в кадре собаку из своего питомника и забила тревогу. Она связалась с Натальей, попросила вернуть питомца в приют, но женщина наотрез отказалась.

фото волонтеров

В течение недели местные волонтеры написали несколько заявлений в полицию с просьбой зафиксировать факт ненадлежащего содержания собак.

«Приложили фотоматериалы. Попросили вызвать нас в качестве свидетелей и пригласить ветеринара для освидетельствования животных», — рассказала местная жительница Светлана Пяткина.

30 марта более 30 зоозащитников и волонтеров из Москвы и Московской области собрались в Кашире, вызвали наряд полиции и отправились к дому Надежды. Ворота никто не открыл, после чего этого активисты написали коллективное заявление.

Андрей Семибратов

«Мы надеемся, что нас услышат. Собаки находятся в ужасном состоянии. Сначала нужно будет проводить инфузионную терапию, и только потом понемногу вводить питание», — говорит Оксана Горбатотва из Каширы.

Волонтеры уверены, что собак еще можно спасти, но для этого нужно как можно скорее передать их в руки специалистов. Зоозащитники продолжают бороться за животных. Ветеринары вместе с участковым попытаются осмотреть собак в понедельник.

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