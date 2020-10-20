facebook_pixel
    20 октября 2020, 18:27

    Зооволонтеров стало больше в Подмосковье

    Дарья Морозова

    Председатель правления Альянса защитников животных региона Юлия Рубцова рассказала, что в Московской области стало больше волонтеров, которые помогают животным. Об этом сообщило «Радио 1».

    «Это очень радует, что люди отзываются, помогают любыми способами: привозят, отвозят в ветклинику, помогают приютить на недельку», — поделилась она.

    Также Рубцова уточнила, что многие стали более ответственно относиться к заведению питомцев. По ее словам, люди стали внимательнее относиться к выбору животного и изучению ухода за ним. Заводчики также начали объяснять все более доступно и доносить до людей идею, что животных нельзя брать на время, а потом бросать.

    «Хотя Россия большая, не всюду ведется такая работа. Если в Москве и Московской области это все на слуху, на виду, то в отдаленных регионах даже маленькие животные иногда живут на улице», — рассказала Рубцова.

    Ранее волонтеры челябинского приюта для кошек «Три Товарища» передали в хорошие руки питомцев Соула и Нойза, одному из которых поставлен редкий диагноз.