Зооволонтеров стало больше в Подмосковье

«Это очень радует, что люди отзываются, помогают любыми способами: привозят, отвозят в ветклинику, помогают приютить на недельку», — поделилась она.

Также Рубцова уточнила, что многие стали более ответственно относиться к заведению питомцев. По ее словам, люди стали внимательнее относиться к выбору животного и изучению ухода за ним. Заводчики также начали объяснять все более доступно и доносить до людей идею, что животных нельзя брать на время, а потом бросать.

«Хотя Россия большая, не всюду ведется такая работа. Если в Москве и Московской области это все на слуху, на виду, то в отдаленных регионах даже маленькие животные иногда живут на улице», — рассказала Рубцова.

Ранее волонтеры челябинского приюта для кошек «Три Товарища» передали в хорошие руки питомцев Соула и Нойза, одному из которых поставлен редкий диагноз.