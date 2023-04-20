Подмосковье 20 апреля 2023, 09:36 Зоологи предупредили об активизации бобров в Подмосковье Фото Минэкологии МО.

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Бобры усердно обновляют свои постройки на реках и прудах Подмосковья — у животных начался брачный период. Зоологи напомнили, как защитить деревья и кусты на своем участке, если он находится близко к водоему.

Численность бобров ежегодно растет, и нередко животные становятся виновниками подтоплений или гибели молодых плодовых деревьев на дачных участках.

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«Бобер является охотничьим ресурсом, однако охота на него разрешена в определенный период в году. В иное время ловля и отстрел этих животных являются правонарушением и влекут за собой наложение административной ответственности», — предостерег министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Также запрещено разбирать и уничтожать хатки бобров, если они жилые. Зоологи призывают жителей с пониманием относиться к ситуации: зубастые не могут не строить себе дома, ведь это часть их жизни.

Тем, чьи дачные участки находятся рядом с водоемами, можно попытаться ужиться с бобрами. Нужно обнести территорию забором, чтобы животные не смогли проникнуть в сад и погрызть деревья. Эффективным методом спасения растительности также является оборачивание стволов металлической сеткой. Она должна быть не ниже 1,5 метра от поверхности земли. А еще можно смастерить из консервных банок «шумелку», которая отпугнет животных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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