Подмосковье 19 апреля 2023, 18:16 Зоны отдыха в Химках подготовили к майским праздникам

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Семь парков и пять скверов подготовили к майским праздникам в Химках. Коммунальщики помыли дорожки, восстановили газоны, отремонтировали и покрасили детские игровые площадки, лавочки и ограждения.

В парках округа подготовили к летнему сезону точки питания и продажи мороженого, аттракционы и пункты проката. Также в городских зонах отдыха обустроили места для проведения образовательных и развлекательных мероприятий, спортивных активностей и творческих мастер-классов.

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Сейчас в Химках идет второй этап реконструкции Парка культуры и отдыха имени Толстого. Там жители и гости округа смогут прокатиться на самом высоком в Подмосковье колесе обозрения. Аттракцион будет работать круглый год благодаря системе климат-контроля в кабинках.

Кроме того, в этом году в парке обновят смотровые площадки, установят новую детскую игровую зону, памтрек, скейт-парк и скалодром для активного отдыха. На музейной площади оборудуют пространство для йоги и танцев.

Также начались работы в Химкинском лесопарке. В этом году там построят детскую игровую зону и амфитеатр, велодорожки и трехкилометровую лыжероллерную трассу. Благоустроят источник Святого Георгия и экотропу для пеших прогулок. Первый этап работ завершится в конце 2024 года.

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