Подмосковье 31 августа 2023, 14:28 Зоны отдыха у пруда откроют после благоустройства станции Кучино в Балашихе Людмила Михалёва

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Первый этап благоустройства железной платформы Кучино на МЦД-4 завершается в Балашихе. Визитной карточкой микрорайона станет пруд Керосинка, расположен недалеко от станции возле Носовихинского шоссе.

В прошлом году пруд был очищен по губернаторской программе. В этом году там появятся зоны отдыха, камеры видеонаблюдения и обновленное покрытие. В ближайшее время рабочие завершат обустройство широкого и безопасного пирса.

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«Строительство Московских центральных диаметров — это важный совместный с Москвой проект по улучшению транспортной доступности для жителей, реализация которого позитивно скажется на улучшении качества жизни людей как в столице, так и в Подмосковье. В рамках этого проекта не только транспортная связь городов становится более удобной, но и территории вокруг станций, чтобы создать людям дополнительный комфорт при ожидании транспорта и пересадках», — рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Ремонт продолжается и на самой станции. Там появятся валидаторы для активации проездных билетов, полностью обновится логистика и установят новые указатели путей. Безопаснее и светлее станет и открытый подземный переход, где заменят освещение и плитку.

Поезда МЦД-4 начнут курсировать по Балашихе в начале сентября. Сейчас транспортную систему тестируют, после чего в рейс пустят современные поезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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