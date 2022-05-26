Зоны для пикника, спортивные площадки. Как будет выглядеть Ольгинский лесопарк после благоустройства

Благоустройство Ольгинского лесопарка стартует в Балашихе в июле. Для жителей там сделают спортивные и детские площадки, зоны для пикника и выгула собак. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Ольгинский лесопарк — основной элемент в структуре зеленого каркаса микрорайона Железнодорожный в Балашихе. Там любят гулять местные жители.

«В июле начнем работы по благоустройству Ольгинского лесопарка в Балашихе. Это одна из 19 лесопарковых территорий, которые мы планируем сделать комфортными в ближайшие два года в рамках программы „Парки в лесу“. Наша задача — создать оптимальные условия для комфортного отдыха жителей с сохранением природной среды», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Со стороны северного и южного микрорайонов обустроят основные входные зоны в этот лесопарк, в каждой из них появится входная арка с постом охраны, а также туалеты. Внутри организуют места для детских и спортивных площадок, а также для пикника. Центром притяжения станет большая спортивная площадка на лесной поляне, раньше там было самодельное футбольное поле. Теперь же там появится современное футбольное поле, а также тренажеры и площадка для проведения разминок.

«Ольгинский лесопарк — это, по сути, лесной массив, сохранившийся между северной и южной частями застройки в городском округе Балашиха. Он представляет собой дикий участок, который, естественно, активно используется сегодня жителями, соответственно, участок спроектирован с учетом той инфраструктуры, которая уже существует. Мы территорию обновляем и осуществляем наименьшее вмешательство для обеспечения нужного комфорта», — сообщил архитектор, директор по архитектуре и градостроительству ООО «Межрегионстрой» Алексей Воробьев.

Он уточнил, что все используемые для благоустройства дорожные материалы пропускают воду, они природные и сыпучие. Площадки же выполнят в экостиле.

На территории лесопарка появятся также скамейки, шезлонги, элементы навигации, урны для раздельного сбора мусора. Также там можно будет гулять с собаками, для их выгула сделают специальную площадку.