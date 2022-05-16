Зоны для отдыха детей и взрослых появятся в 14 парках Подмосковья

В этом году в 14 парках культуры и отдыха Московской области оборудуют функциональные зоны.

Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что в данный момент тема создания комфортной городской среды для Московской области является одной из приоритетных.

«Губернатор ставит перед нами задачу держать высокий темп благоустройства. С 2014 года ведем работу по созданию новых и обновлению существующих парков культуры и отдыха. При благоустройстве парков стараемся создать условия для всех отдыхающих, чтобы каждый житель мог для себя найти занятие по душе», — отметил министр.

В рамках мероприятий по благоустройству в девяти парках будут созданы всесезонные пространства для отдыха детей и взрослых. Оборудуют теневые навесы со скамьями и многофункциональными игровыми комплексами для детей разных возрастов в следующих парках:

1.Центральный городской парк (Богородский г. о.)

2.Парк «Липовая аллея» (Богородский г. о.)

3.Парк Фабричный (г.о. Истра)

4.Городской ПКиО (г.о. Луховицы)

5.Парк Сказок (г.о. Люберцы)

6.Мытищинский лесопарк (г.о. Мытищи)

7.Центральный парк (г.о. Мытищи)

8.Парк «Сквер 1 мая» (Орехово-Зуевский г. о.)

9.Парк «Сказочный» (Сергиево-Посадский г. о.)

Еще в пяти парках установят скейт-парки:

1.Парк «Москворецкий» (г.о. Воскресенск)

2.Парк им. И. А. Лямина (Дмитровский г. о.)

3.Парк «Константиновский» (г.о. Домодедово)

4.Комсомольская набережная (г.о. Дубна)

5.Центральный ПКиО (г.о. Люберцы)

Уже приступили к работам в Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве и Луховицах.