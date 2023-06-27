Подмосковье 27 июня 2023, 01:30 Зоны активного отдыха появятся в 5 общественных пространствах Подмосковья министерство благоустройства

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Осенью в пяти общественных пространствах Московской области появятся новые зоны для активного отдыха детей. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«Отдельное внимание мы уделяем обустройству спортивных зон и детских площадок. Спортивные зоны, такие как скейт-парки, памп-треки, интересны, в первую очередь, для молодежи и подростков. Там создаются все условия для активного развития подрастающего поколения. А для малышей устанавливаем интересные и безопасные игровые элементы»,— сообщил министр Михаил Хайкин.

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Всего в этом году в Подмосковье обустроят 12 зон для активного отдыха. Они появятся на бульваре Молодежный и в парке «Тайнинский» в Мытищах, в сквере 200-летия в Подольске, сквере на улице Якова Флиера в Орехово-Зуеве и на улице Климова в районе ФОК в Богородском округе.

Это большие игровые комплексы общей площадью не менее 900 квадратных метров.

В министерстве благоустройства добавили, что в этом году зоны для досуга и отдыха появятся еще на семи территориях. Это две спортивные зоны в парке «Пехорка-лес» в Балашихе и парке «Дубки в Наро-Фоминске, три скейтпарка — в парке „Скитские пруды“ в Сергиевом Посаде, парке „Победа“ в Талдоме, лесопарке Гальчино в Домодедове. Также обустроят две детские площадки в Глуховском парке Богородского округа и парке имени Стрекалова в Мытищах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что работы по благоустройству реки Осетр в Зарайске завершат осенью.

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