Зоны активного отдыха появятся еще в 14 парках Подмосковья

Парки Подмосковья продолжают благоустраивать. Так, в 14 из них запланировали обустроить зоны активного отдыха, на это потратят около 624 миллионов рублей. Об этом рассказали в Мособлдуме.

Источник фото: телеканал «360»

Один из благоустраиваемых парков — «Сестрорецкий» в Клину — посетил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он отметил, что такие зоны отдыха стали заметно популярнее среди жителей. Так, за последние семь лет их количество выросло в семь раз.

Необходимо делать эти места максимально комфортными, чтобы там могли провести время как семьи с детьми, молодежь, так и представители серебряного возраста Игорь Брынцалов.

Советник губернатора Елена Серова отметила, что благоустройство в Сестрорецком парке уже оценили местные жители. По их просьбе там появилось много деревьев, цветов, а пляж стал в два раза больше. Также оборудовали две волейбольные площадки, прокат велосипедов сап-досок. Посетители могут также воспользоваться пляжными зонтами, шезлонгами, душевыми и кабинками для переодевания. За безопасностью отдыхающих следит спасатель.

«На этот проект область выделила больше 12,5 миллиона рублей, еще 4,1 миллиона добавил муниципалитет. И как результат — современный пляж с высоким уровнем комфорта и пляжной инфраструктуры», — сказал парламентарий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион обеспечит безопасность и комфорт отдыхающих в Подмосковье этим летом.