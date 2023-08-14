Подмосковье 14 августа 2023, 12:28 Зону воркаута и спортивную площадку построят на стадионе «Труд» в Лобне к осени пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Реконструкция стадиона «Труд» продолжается в Лобне. Там не только обновят футбольное поле, но и построят зону для воркаута с многофункциональной спортивной площадкой.

Заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев вместе с депутатом Сергеем Андреевым побывал на стадионе «Труд». Они оценили масштабы проводимой реконструкции. Такие проверки проводятся на объекте еженедельно.

«На стадионе „Труд“ подрядчик немного выбился из графика из-за погодных условий. Во время дождя нельзя заниматься укладкой поля. Однако я убедился, что в целом все идет по плану», — написал в своем Telegram-канале Вадим Лебедев.

Он добавил, что задержка работ расстраивает, но торопиться в этом вопросе нельзя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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