Подмосковье 24 ноября 2022, 15:31 Зону погрузки и разгрузки товарных поездов расширят в Подольске

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Компания «Подольское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» реконструирует более двух километров железнодорожного полотна, чтобы расширить зону погрузки и разгрузки поездов. Инвестиции в проект составят 7,5 миллиона рублей.

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Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Московской области. В ведомстве уточнили, что компания «Подольское ППЖТ» образована в 1960 году. Она занимается ремонтом и обслуживанием подвижного состава, а также подачей и уборкой вагонов на железнодорожных станциях Щербинка, Силикатная и Подольск. В собственности предприятия находятся около 55 километров железнодорожных путей. Здесь есть свое локомотивное депо, парк тепловозов, железнодорожные краны, автомобили, погрузочная техника и несколько объектов недвижимости.

Проект реконструкции сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.

Ранее Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию индустриального здания в Дмитровском округе. Здесь будут размещаться склады, офисы и ремонтная зона.

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