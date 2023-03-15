Подмосковье 15 марта 2023, 00:30 Зону отдыха возле Чкаловского озера обустроят в Щелкове к 2024 году

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Масштабное благоустройство зоны отдыха возле Чкаловского озера начнется в Щелкове уже в этом году. Полностью обустроить территорию и завершить работы планируют к 2024 году.

«В этом году в Щелкове приступаем к созданию зоны отдыха возле Чкаловского озера. По пожеланиям местных жителей обустроим здесь прогулочную набережную вокруг пруда, создадим единую пешеходную связь и различные функциональные зоны», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Работы будут вестись по нацпроекту «Жилье и городская среда». Согласно проекту, природная территория приобретет уникальный визуальный облик, а для жителей округа будет создана общественная зона.

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Вокруг Чкаловского пруда будет обустроен маршрут из металлического настила, расширена пешеходная зона и проложена велосипедная дорожка. Кроме того, территория будет поделена на функциональные зоны: детскую, спортивную, событийную, а также для пикников и тихого семейного отдыха. Малые архитектурные формы будут выполнены из природных материалов, а для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый виток благоустройства ждет Фрязино в 2023 году. Преобразится местный лесопарк: к лету там обустроят велодорожки, к зиме — лыжню.

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