Подмосковье 18 августа 2023, 15:25 Зону отдыха у водоема благоустроят в лесопарке в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Половина работ в рамках первого этапа благоустройства Химкинского лесопарка уже завершена. Там установили большую детскую площадку, проложили четыре километра дорожно-тропиночной сети и обустраивают зону отдыха вблизи водоема.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с министром благоустройства Московской области Михаилом Хайкиным проверили, как ведутся работы.

Реклама

«В этом году при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы приступили к благоустройству Химкинского лесопарка площадью 132 гектара. Площадь работ в рамках первого этапа — почти 50 гектаров. <…> Все работы проводим бережно. Наша задача — максимально сохранить природу лесопарка», — отметил Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Все необходимые коммуникации для подключения освещения подведут до конца осени, к этому же времени обустроят покрытие на детской площадке и настил у водоема. Также установят 20 камер, подключенных к системе «Безопасный регион».

Дорожно-тропиночная сеть растянется почти на 12 километров, весь путь будет отделан деревянными бордюрами. Кроме того, по просьбе жителей благоустроят и территорию вокруг родника Святого Георгия. Все работы в рамках первого этапа завершат весной 2024 года.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Химкинский лесопарк имеет свою историю, к нему жители относятся особенно трепетно. Когда мы разрабатывали проект, понимали, что не имеем право срубить ни одно дерево. Специально разработали под этот лесопарк деревянные фонари, которые сливаются со стволами деревьев», — рассказал главный архитектор проекта благоустройства Химкинского лесопарка Иван Охапкин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Второй этап благоустройства Химкинского лесопарка предусматривает создание парковки на 140 мест, установку спортивной площадки, обновление футбольного поля и открытие зоны для пикника, где также можно будет играть в бадминтон и петанк. Все работы завершат к концу 2024 года. Благоустройство реализуется в рамках губернаторской программы «Парки в лесу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».