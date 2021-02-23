Зону отдыха у пруда в Краснознаменске благоустроят в этом году

В этом году в Краснознаменске благоустроят зону отдыха у пруда. Там очистят водоем и сделают пешеходные дорожки. Проект представили Андрею Воробьеву во время рабочего визита в муниципалитет. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Подмосковья.

Источник фото: пресс-служба губернатора Подмосковья

«У нас есть концепция, проект благоустройства. Жители тоже могут в нем участвовать. И это будет правильно. Очень важно советоваться с людьми, знать, какие они хотят дорожки, скамейки, зоны отдыха, нужно больше спорта или же спокойного отдыха», — отметил Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора Подмосковья

У пруда появятся пешеходные дорожки. На территории установят камеры. Водоем очистят, а место вокруг озеленят и поставят фонари. У пруда также сделают площадку с тренажерами.

«Как сойдет снег, мы начнем благоустройство зоны отдыха около городского пруда — одной из главных точек притяжения горожан. Будут обновлены основные активности — сделан новый скейтпарк, вблизи берега появится большая детская игровая площадка с деревянным амфитеатром и холмами, а недалеко от нее разместится спортивная площадка», — уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Краснознаменске уже много общественных зон преобразились за последние годы. В 2019 году благоустроили Голубиную площадь, а в 2020 — городской парк, который ежегодно посещают более 200 тысяч человек. Зимой местные жители катаются там на лыжах, а летом — на велосипедах. Летом в парке доступны активности для всей семьи: есть зона барбекю, спортивные площадки, озеро, в котором разрешено купаться.

Источник фото: пресс-служба губернатора Подмосковья

Всего за последние несколько лет в Подмосковье благоустроили 17 общественных территорий в 16 военных городках и закрытых административно-территориальных образованиях. У самых маленьких появились 30 площадок для игр.

В 2023 году планируют преобразить парк и входную группу в поселке Восход.

Источник фото: пресс-служба губернатора Подмосковья

«Военные городки — маленькие, все концентрируется в одном месте, люди чутко относятся ко всему, что там есть. Задача — привести все в порядок, внести новые элементы, но оставить эти места узнаваемым и любимым горожанами», — пояснил директор по архитектуре и градостроительству ООО «Межрегионстрой» Алексей Воробьев.

Он отметил, что главное — создать интерьерность и уют сложившейся инфраструктуры.

Программу благоустройства реализуют по инициативе губернатора Андрея Воробьева. И особое внимание при создании проектов обращают на мнение и делания жителей.