Подмосковье 15 марта 2023, 16:59 Зону отдыха у Южного озера благоустроят в Черноголовке к 2024 году

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В Черноголовке пройдет масштабное благоустройство зоны отдыха «Южное озеро». Об этом сообщили в Минблагоустройства региона.

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Его проведут в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

«Южное озеро в Черноголовке — излюбленное место отдыха жителей и гостей города. Существующая инфраструктура здесь давно устарела, и территория требует обновления. В этом году приступаем к масштабной реконструкции этого места. Главная задача проекта — создание комфортной среды с максимальным сохранением природного облика территории»,— сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В рамках проекта будет построен новый пирс, добавлены скамейки и столы для пикника, а также улучшена инфраструктура. К существующему пирсу будет пристроен амфитеатр, на котором комфортно смогут разместиться зрители во время летних концертов. На всем протяжении южного берега расположатся смотровые площадки двух типов — открытые и с навесом.

Власти также планируют добавить больше пешеходных и велосипедных дорожек, чтобы жители могли наслаждаться природой и одновременно заниматься спортом.

На всей территории зоны отдыха будут обновлены покрытия дорожек, появится современная парковая мебель, система уличного освещения, туалетные модули и камеры видеонаблюдения. Также в новой зоне отдыха будет доступен Wi-Fi. Работы рассчитаны на два года, их планируют завершить в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый этап благоустройства ждет Фрязино в 2023 году.

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