08 августа 2023, 15:29
Зону отдыха с выходом к плотине в Волоколамске благоустроят в 2023 году
В Волоколамске объявили конкурс на благоустройство зоны отдыха на Парковой и Школьной улице с выходом к плотине. Лот разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. Работы собираются закончить в этом году, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
«После определения подрядчика и заключения договора планируется создать общедоступное многофункциональное пространство для местных жителей и гостей города», — уточнила министр.
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Согласно проекту, планируется озеленение территории, обновление уличного освещения, установка видеонаблюдения, дорожек, детских площадок и других объектов.
Работы проведут в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансироваться за счет федерального бюджета.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.
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Благоустройство
Волоколамск
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