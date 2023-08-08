Зону отдыха с выходом к плотине в Волоколамске благоустроят в 2023 году

В Волоколамске объявили конкурс на благоустройство зоны отдыха на Парковой и Школьной улице с выходом к плотине. Лот разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. Работы собираются закончить в этом году, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.