Зону отдыха и сквер обустроят в Балашихе

Микрорайон Южный Балашихи планируется полностью благоустроить. С жителями микрорайона перемены обсудил глава Балашихи Сергей Юров.

Первый вопрос Сергею Юрову поступил от родителей школьников. Дорожное движение между ТЦ «Галион» и гимназией № 1 небезопасно. Вход на территорию образовательного учреждения находится близко к проезжей части. Родители воспитанников гимназии переживают за безопасность детей.

«Будем советоваться с родителями, изменим вход в школу. Сделаем не со стороны проезжей части, а со стороны жилых районов, откроем два въезда. Схему движения будем менять, откроем одностороннее движение», — пообещал родителям глава округа.

Жители также обратились с просьбой благоустроить сквер на улице Карбышева. Здесь обустроят зону тихого отдыха и парковку. Установят информационные стенды об участниках сражений и погибших в годы Великой Отечественной войны бойцах. Работы по благоустройству начнут летом по программе инициативного бюджетирования.

На этом преображение микрорайона не закончится. Здесь же появится трехэтажный торговый центр с кинотеатром. Его площадь составит шесть тысяч квадратных метров.

Заместитель главы администрации городского округа Балашиха Кирилл Тимашков сообщил о том, что разрешение на строительство было получено в декабре 2021 года.

«В планах было начать строительство во втором квартале этого года. Понятно, что сейчас есть вопросы с точки зрения роста цен на стройматериалы. Инвестор частный, мы проведем с ним переговоры и выясним, когда у него в планах выйти на строительство объекта», — сообщил Тимашков.

Обсудили и медицинские учреждения района. С вопросом о нехватке специалистов в поликлинике № 6 к главе города жители обращались несколько месяцев назад. Сегодня к работе привлечены четыре новых врача-терапевта.