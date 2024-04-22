Подмосковье 22 апреля 2024, 16:31 Зону буккроссинга открыли в парке «Пехорка» в Балашихе Министерство благоустройства Московской области

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Зона буккроссинга появилась в балашихинском парке «Пехорка». Все желающие могут обменять книги в специальном шкафу, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

На территории парка «Пехорка» обустроены детские площадки, спортивные зоны и скейт-парк, а в летний период работает лодочная станция.

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Напомним, всего в Московской области 194 парка культуры и отдыха, все они предлагают различные варианты проведения досуга своим посетителям. Ознакомиться с адресным перечнем всех зон буккроссинга в Подмосковье можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля. Участие в мероприятиях примут школьники и студенты со всего региона. Им предстоит навести порядок на памятниках и мемориалах.

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