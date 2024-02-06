Подмосковье 06 февраля 2024, 22:19 Зональное первенство Подмосковья по боксу прошло в Волоколамске Телеканал «360»

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В Волоколамске во дворце спорта «Лама» состоялось первенство Подмосковья по боксу. Пятеро из семи ребят стали победителями и завоевали путевки на чемпионат и первенство Московской области.

Помимо отбора, в дворце спорта «Лама» прошел региональный боксерский турнир «Снежинка». Всего 45 ребят от 13 до 14 лет боролись за выход на чемпионат.

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Победу одержал боксер Григорий Зюзин из Волоколамска. Он занимается боксом более трех лет и провел более 30 боев, в большинстве одержал победу. Ему вручили специальный кубок — за самый зрелищный бой.

«Зональное первенство — это значимый турнир уже потому, что лучшие из лучших отбираются на область. Первые и вторые номера получают возможность соревноваться и представлять Московскую область на региональных соревнованиях», — отметила заместитель директора дворца спорта «Лама» Ирина Назарова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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