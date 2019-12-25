Зона свободного Wi-Fi появилась в центре Власихи. Ей может воспользоваться каждый житель

Сегодня в центре Власихи презентовали первую зону публичного Wi-Fi. На данный момент сеть уверенно покрывает Центральную площадь у Дворца культуры, сквер напротив и площадку у почты, то есть наиболее посещаемые городские точки. Теперь горожане могут совмещать прогулки на свежем воздухе с комфортным общением в социальных сетях, проверять почту и быть в курсе последних новостей. Оборудовала сеть в центре Власихи компания VL-Telecom.

Инициаторами организации зоны свободного Wi-Fi стали администрация городского округа Власиха и лично глава Альберт Алябьев. На предложение муниципальных органов власти откликнулась телекоммуникационная компания VL-Telecom. Для создания зоны покрытия Центральной площади и прилегающих территорий специалисты смонтировали точки доступа в интернет, обеспечивающие беспроводное подключение на скорости до 15 Мбит/с. Это позволит пользователям бесплатно выходить в интернет, общаться в соцсетях, слушать музыку и смотреть видео в режиме онлайн с любого устройства, поддерживающего функцию Wi-Fi. Ограничений по длительности интернет-сессии или объему потребляемого интернет-трафика нет.

Как пояснил директор компании VL-Telecom Олег Ладонин, беспроводной бесплатный доступ в интернет соответствует всем требованиям российского законодательства.

«Чтобы подключиться к Wi-Fi, на своем устройстве в списке доступных беспроводных сетей необходимо выбрать наименование VL-Telecom Free Wi-Fi, пройти авторизацию, ввести номер мобильного телефона и получить регистрацию в сети», — рассказал Ладонин.

В ближайшее время в местах свободного Wi-Fi будут установлены лайт-боксы с подробной информацией и инструкцией по подключению к сети.

Первым пользователем новой бесплатной услуги стал глава городского округа Власиха, в течение пары минут подключившись к сети публичного Wi-Fi. Убедившись в качестве доступа к интернету, он поблагодарил специалистов компании и директора VL-Telecom Олега Ладонина за проведенную работу.

«Мы признательны компании VL-Telecom, которая активно работает на благо городского округа Власиха», — сказал Олег Ладонин.