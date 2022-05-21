Зона отдыха вблизи стадиона «Строитель» появится в Клину

Ход благоустройства зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда проверили министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин и заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Алексей Ересько.

Проект благоустройства зоны отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель» стал победителем V Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

Источник фото: телеканал «360»

«Благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, благоустраиваются малые города и исторические поселения», — сообщил Ересько.

Он отметил, что в целом по стране проект по формированию комфортной городской среды очень востребован жителями.

«Мы отмечаем по-настоящему высокий уровень их вовлеченности в решение вопросов благоустройства, ведь они сами могут выбрать будущий облик своих городов. Также до 30 мая продлится Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Мы прислушиваемся и учитываем мнение каждого жителя, поэтому я приглашаю всех принять участие в выборе объектов для благоустройства», — подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ.

По проекту благоустройста предлагается функциональное деление территории зоны отдыха на места проведения массовых мероприятий, активного и тихого отдыха.

Здесь предусмотрена площадь для проведения мастер-классов с павильонами ремесленной продукции, зона тихого отдыха с экспозицией истории города и арт-объектами, пешеходный деревянный настил с лекторием и сценой, смотровая площадка, геопластика с игровыми элементами и многое другое. Также здесь планируется провести озеленение, установить современное уличное освещение и видеонаблюдение.

Источник фото: телеканал «360»

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал о том, что такие места отдыха пользуются у жителей большой популярностью.

«Клин мы благоустраиваем уже несколько лет. За это время новый облик обрел Демьяновский парк, благоустроен вело-пешеходный туристический маршрут «Клин звучит». Сегодня мы видим, какой популярностью среди жителей пользуются эти места, и это дает еще больший стимул менять наши города к лучшему. — рассказал Хайкин.

Помимо Демьяновского проезда в текущем году в округе преобразят еще два сквера: сквер «Имена земли Клинской-история земли русской», а также Школьный сквер по ул. Текстильная в городе Высоковск.

Работы проведут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».