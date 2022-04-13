Зона отдыха у озера Борисоглебское в Раменском преобразится в 2022 году

Территорию парка на восточном берегу Борисоглебского озера в Раменском ждет благоустройство. Он находится в центре города, и это объект культурного наследия.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что преображение начнется в мае.

Воссоздание исторического облика парка с учетом потребностей посетителей сделает место уникальным Михаил Хайкин.

Планировка территории подразумевает концепцию второго периода XIX века. Появятся обустроенные аллеи, на дорожках выложат плитку, а рядом с берегом сохранится существующая лыжероллерная трасса.

Восстановленный усадебный комплекс станет сердцем парка. Там же появится прогулочная аллея с амфитеатром. Обустроят площадки с качелями и беседками.

Посетители увидят вписанный в ландшафт летний театр, места отдыха с видом на озеро. Для любителей активного отдыха поготовят воркаут-зону и скейт-площадку.

Для детей сделают игровые пространства. В парке установят новые скамейки, фонари, шезлонги. Следить за безопасностью будут видеокамеры.

Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.