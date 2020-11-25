«Это сохраняет жизнь»: Воробьев объяснил важность посещения красных зон в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично посещал красные зоны, которых в регионе насчитывается более ста. Он объяснил, что приходил к пациентам, чтобы убедиться, что все в порядке.

Глава региона отметил в интервью «России 24», что в Московской области более 100 красных зон, где лечат пациентов с COVID-19. Там работают около восьми тысяч врачей, а медицинского персонала всего насчитывается 30 тысяч человек. По словам Воробьева, ничего страшного в красных зонах нет, так как есть защитные костюмы.

Самое главное было убедиться, что все работает. Потому что нагромоздить койки, как известно, много ума не надо. А чтобы все заработало, чтобы все давало результат, чтобы пациент с радостью возвращался домой — это стратегическая задача. Это сохраняет жизнь Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Губернатор пояснил, что посещал красные зоны, чтобы посмотреть, как лечат пациентов, есть ли лекарства, довольны ли те, кто попал в оборудованные госпитали. Он напомнил, что до пандемии здания предназначались для спорта, выставок, но никак не для лечения больных. Теперь же во временных госпиталях размещено почти 19 тысяч коек.

«Конечно, очень приятно, когда в каждом из таких госпиталей пациенты очень положительно, с благодарностью оценивают работу врачей в самых разных уголках Подмосковья. Поэтому для нас критически важно, чтобы были врачи, чтобы был кислород», — сказал Воробьев.

Глава региона признался, что и представить не мог, что большинство пациентов пользуется кислородом. С ним людям становится легче дышать и улучшается самочувствие. Именно поэтому все нужно «увидеть и пощупать своими руками», заключил губернатор.