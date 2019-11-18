Победа над собой. Золотые значки ГТО вручили жителям Балашихи

134 жителя Балашихи получили золотые значки за прохождение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Торжественная церемония прошла в ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ю. Е. Ляпкина.

На церемонии награждения выступили шоу-группа «Блеск» и ученики школы-студии Аллы Духовой «Тодес».

Источник фото: телеканал «360»

«Я приветствую всех на чествовании обладателей значков и кубков ГТО. Вы одержали победу над собой, преодолели трудности, вы — победители. Желаю всем вам, от школьников до ветеранов спорта, дальнейших побед», — сказала начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Вера Варнина.

Всего во втором квартале 2019 года нормативы комплекса ГТО сдали 404 жителя Балашихи, 134 из них получили золотые значки.

Сдача норм ГТО проводится в одиннадцати возрастных категориях. Первая — от шести до восьми лет, последняя — старше 70 лет. Необходимо сдать обязательные испытания в зависимости от возраста, а также несколько упражнений на выбор.

Источник фото: телеканал «360»

Комплекс «Готов к труду и обороне» был введен в СССР в 1930 году для развития массового спорта и оздоровления населения. Программа работала до 1991 года. Восстановлена по инициативе президента России Владимира Путина в 2014 году.