Золотые руки и доброе сердце. Поликлиники Подмосковья заработают по новым стандартам

Молодая мама Виктория из Лосино-Петровского в ходе прямой линии с губернатором Московской области Андреем Воробьевым на «360» рассказала, что у них в городе закрылась единственная поликлиника. Глава Подмосковья рассказал, что уже в этом году поликлиника заработает по новым стандартам.

«Тема поликлиник очень актуальна. Мы развернули проект, который позволит не только сделать поликлинику современной, в том числе у вас в городе, в Лосино-Петровском», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что эта программа будет иметь долгосрочный характер. Всего в Подмосковье около 500 поликлиник, из них 170 — детские. Все они будут стандартизированы.

«Это не просто красивые стены и цвета. Это очень удобное расположение при обследовании. Все тяжелое оборудование мы устанавливаем на первых этажах. Все, что касается современного администрирования, оцифровки, позволяет нам и облегчить доступ к врачам узких специальностей, и оказывать комфортные услуги детям и взрослым», — объяснил он.

В Подмосковье реализуется программа «Наша поликлиника». Пять поликлиник по этому проекту уже запустили. Окончание работ в Лосино-Петровском ожидается к декабрю 2021 года.

В Минздраве Подмосковья сообщили, что поликлиника в Лосино-Петровском станет первой, в которой до конца года реализуют новый стандарт по программе «Наша поликлиника». Сейчас власти работают над привлечением врачей по профилю эндокринология, неврология, офтальмология. Открытие поликлиники повысит доступность первичной помощи для жителей Лосино-Петровского.

Замминистра здравоохранения Светлана Лазарева отметила, что численность Подмосковья растет, и поэтому в регион приглашают работать людей с золотыми руками и добрым сердцем.