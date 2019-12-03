Знать о товаре все. В магазинах Дубны появились электронные ценники

денВ магазинах Дубны начали вводить электронные ценники. Теперь покупатели всегда могут узнать актуальную цену товара.

Электронный ценник — это небольшой дисплей с данными о товаре и ценой. В Дубне придумали, как снизить себестоимость таких устройств.

«Наше ноу-хау заключается в том, что мы используем систему шин, которая устанавливается на полку. Туда ставят один радиоконтроллер на всю длину. И сигнал подается сразу на все ценники», — рассказал директор департамента производства ООО «НПО «КОМПО» Сергей Подолюк.

Источник фото: телеканал «360»

Электронную новинку оценят, прежде всего, покупатели. По словам разработчиков, новое устройство позволит исключить несовпадение цен на витрине и кассе.

«Одна из причин конфликтных ситуаций в магазине — когда клиент видит на товаре одну цену, а на кассе она другая. Кто-то это замечает, кто-то нет. По закону, если покупатель это замечает, то магазин должен предоставить товар по цене, которая указанна на ценнике. Кто-то тратит на это свое время и нервы, а кто-то — время юристов, чтобы отстоять свои права», — отметил генеральный директор «НПО «КОМПО» Михаил Петров.

Источник фото: телеканал «360»

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Например, сегодня батон белого хлеба в Дубне стоит 44 рубля, бананы — 98 рублей за килограмм. Продукты то дорожают, то магазин устраивает акцию, и цена наоборот понижается. Ценники меняются почти ежедневно. Чтобы сменить их во всем магазине, продавец может потратить весь рабочий день.

«Сейчас ценники печатаются, потом вырезаются и наклеиваются. Бывает, что они теряются, или их забывают поменять. А если будет автоматизированная система, то это значительно все упросит», — подчеркнул директор магазина Владимир Комолов.

Источник фото: телеканал «360»

Серийное производство электронных ценников уже запустили. Разработчики рассчитали, что использование этих устройств увеличит товарооборот магазина на 5%. А покупателям станет проще выбирать — на новом ценнике будет вся информация о товаре.