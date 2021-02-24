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    24 февраля 2021, 14:38

    Знания школьников Подмосковья оценят на диагностических работах с 25 февраля

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новый цикл диагностических работ начнется 25 февраля в школах Подмосковья. Так проверят знания учеников 5–10-х классов. Оценки ставить не будут.

    Знания школьников Подмосковья оценят на диагностических работах с 25 февраля

    Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. Она напомнила, что оценят степень владения читательскими, математическими и естественно-научными навыками.

    Ребятам не будут ставить отметки за результат. Данные используют только для выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучающихся, составления рекомендаций для родителей

    Ирина Каклюгина.

    А первыми свой уровень знаний проверят ученики 10-х классов. Школьники получат индивидуальные результаты в баллах.

    В прошлом году участниками диагностических работ стали более 380 тысяч ребят.

    Ранее Ирина Каклюгина рассказала, что итоговое собеседование по русскому языку успешно прошли 99,5% девятиклассников из Подмосковья.