Знания школьников Подмосковья оценят на диагностических работах с 25 февраля

Новый цикл диагностических работ начнется 25 февраля в школах Подмосковья. Так проверят знания учеников 5–10-х классов. Оценки ставить не будут.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. Она напомнила, что оценят степень владения читательскими, математическими и естественно-научными навыками.

Ребятам не будут ставить отметки за результат. Данные используют только для выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучающихся, составления рекомендаций для родителей Ирина Каклюгина.

А первыми свой уровень знаний проверят ученики 10-х классов. Школьники получат индивидуальные результаты в баллах.

В прошлом году участниками диагностических работ стали более 380 тысяч ребят.

Ранее Ирина Каклюгина рассказала, что итоговое собеседование по русскому языку успешно прошли 99,5% девятиклассников из Подмосковья.