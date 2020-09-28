Мировые знаменитости классической сцены собрались на фестивале «Лето. Музыка. Музей» в Истре
На фестивале звучали шедевры классической музыки. А в атриуме расположили 3D-проекции уникальных экспонатов.
Хоть фестиваль и летний, прошел он в конце сентября. Всему виной коронавирус. И хотя даты изменились, формат остался прежним — опен-эйр. Уникальная концепция мероприятия — это синтез музыки, визуальных 3D-проекций на стенах и новой экспозиции. Такое разнообразие притянуло зрителей — все пять дней на площадках был аншлаг.
Перед гостями выступали звезды классической сцены. Николай Луганский, лауреат международных премий и победитель конкурсов, виртуозно погрузил зрителей в мир Сергея Рахманинова. Его сопровождал Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова.
Зрители услышали великолепное сопрано Эльмиры Карахановой, артистки Молодежной оперной программы Большого театра. Она солировала под управлением маэстро Валентина Урюпина.
«Очень волшебная атмосфера, особенно когда в конце произведения под тишину был слышен пролетающий самолет в небе, какое-то магическое совпадение. И вообще, очень публика теплая, несмотря на то, что под вечер уже холодно, к концу произведения мне уже хотелось снять накидку, так разогрелась», — поделилась впечатлениями Эльмира Караханова, артистка Молодежной оперной программы Большого театра.
Фестиваль посвящен столетию музея «Новый Иерусалим» в Истре.
«Такого, по-моему, никто не делает. Музыка с проекцией, и все это еще связано с выставкой, которую мы открыли. Мы рассказываем в этой выставке о себе, о людях, которые жили здесь в Подмосковье. Это царская семья Романовых, Лопухины, Шереметьевы, Голицыны, то есть вы представляете, какие коллекции тогда хранились в усадьбах», — отметила Елена Харлаомва, министр культуры Московской области.
Временная экспозиция «Подмосковная усадьба», где собрано 400 уникальных экспонатов, посвящена столетию музея «Новый Иерусалим». Эта тема красной нитью проходит через весь фестиваль. И как нельзя лучше показывает: искусство было, есть и будет. Несмотря на пандемию и ограничительные меры, оно сопровождает нас в любые периоды жизни.