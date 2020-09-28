Мировые знаменитости классической сцены собрались на фестивале «Лето. Музыка. Музей» в Истре

В музейном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре под открытым небом прошел фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Для гостей выступили мировые звезды классической сцены.

Источник фото: телеканал «360»

На фестивале звучали шедевры классической музыки. А в атриуме расположили 3D-проекции уникальных экспонатов.

Хоть фестиваль и летний, прошел он в конце сентября. Всему виной коронавирус. И хотя даты изменились, формат остался прежним — опен-эйр. Уникальная концепция мероприятия — это синтез музыки, визуальных 3D-проекций на стенах и новой экспозиции. Такое разнообразие притянуло зрителей — все пять дней на площадках был аншлаг.

Перед гостями выступали звезды классической сцены. Николай Луганский, лауреат международных премий и победитель конкурсов, виртуозно погрузил зрителей в мир Сергея Рахманинова. Его сопровождал Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова.

Источник фото: телеканал «360»

Зрители услышали великолепное сопрано Эльмиры Карахановой, артистки Молодежной оперной программы Большого театра. Она солировала под управлением маэстро Валентина Урюпина.

«Очень волшебная атмосфера, особенно когда в конце произведения под тишину был слышен пролетающий самолет в небе, какое-то магическое совпадение. И вообще, очень публика теплая, несмотря на то, что под вечер уже холодно, к концу произведения мне уже хотелось снять накидку, так разогрелась», — поделилась впечатлениями Эльмира Караханова, артистка Молодежной оперной программы Большого театра.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль посвящен столетию музея «Новый Иерусалим» в Истре.

«Такого, по-моему, никто не делает. Музыка с проекцией, и все это еще связано с выставкой, которую мы открыли. Мы рассказываем в этой выставке о себе, о людях, которые жили здесь в Подмосковье. Это царская семья Романовых, Лопухины, Шереметьевы, Голицыны, то есть вы представляете, какие коллекции тогда хранились в усадьбах», — отметила Елена Харлаомва, министр культуры Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Временная экспозиция «Подмосковная усадьба», где собрано 400 уникальных экспонатов, посвящена столетию музея «Новый Иерусалим». Эта тема красной нитью проходит через весь фестиваль. И как нельзя лучше показывает: искусство было, есть и будет. Несмотря на пандемию и ограничительные меры, оно сопровождает нас в любые периоды жизни.