Подмосковье 12 февраля 2024, 17:24 Знаки с запретом на парковку установили вблизи мусорных площадок в Люберцах пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Специальные дорожные знаки, ограничивающие парковку у контейнерных площадок, установили в Люберцах. Они позволят оператору «ЭкоЛайн-Воскресенск» осуществлять вывоз отходов в соответствии с графиком.

Региональный оператор перевозит порядка 5,4 тысячи кубометров отходов на территории всего городского округа ежедневно. Вывоз осуществляется из более чем четырех тысяч емкостей смешанных отходов, 903 баков для раздельного сбора и 373 бункеров для КГО.

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Всего на территории Воскресенского кластера ежедневно генерируется свыше 14 тысяч кубических метров мусора. Весь этот существенный объем отходов регоператор отправляет на современные комплексы по сортировке и переработке отходов — КПО «Восток» и КПО «Прогресс».

Вывоз отходов производится в соответствии с установленным графиком, который может корректироваться только в случае запаркованности контейнерной площадки или заснеженных, неочищенных от наледи проездов.

В пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области также напомнили о штрафах, предусмотренных за неправильную парковку возле контейнерных площадок. Для граждан сумма составляет пять тысяч рублей, для должностных лиц — 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — 30 тысяч рублей.

Кроме того, каждый житель Московской области может сообщить о факте перекрытия контейнерной площадки через приложение «Добродел», в котором доступен раздел «Народный инспектор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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