Змеи активизировались в лесах Подмосковья из-за жары

Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил об увеличившейся активности змей. Гадюки, ужи и медянки конкурируют друг с другом из-за засухи и могут напасть.

По данным комлесхоза, в регионе встречаются четыре вида змей: неядовитые уж и медянка, гадюка обыкновенная и гадюка Никольского. Последняя, которая в пять раз ядовитее своей обыкновенной родственницы, обитает на востоке Подмосковья.

Змеи любят греться на солнце, которое заряжает их, словно батарейки. Сейчас из-за жары у хладнокровных повысился метаболизм, и они нуждаются в большей кормовой базе. По этой причине змеи начинают конкурировать между собой за еду. Если на их пути возникнет человек, который помешает охоте или вдруг сам решит напасть, он может быть укушен.

Комлесхоз напомнил, что гадюки полезны. Они элементы экосистемы, в которой все взаимосвязано. Основным источником питания змей являются мыши. Чем меньше гадюк, тем больше мышей, которые являются переносчиками инфекций и доставляют множество неудобств человеку.

Губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.